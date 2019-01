Novak Djokovic a inceput cu stangul noul an. Numarul unu mondial, a fost eliminat din faza semifinalelor la Doha - VIDEO

La primul turneu din anul 2019, Novak Djokovic a ajuns pana in faza semifinalelor, unde s-a duelat cu Roberto Bautista. Sarbul era favorit clar la castigarea partidei, inclusiv si la triumful in turneu. Ritmul primului set a fost dictat de catre Djokovic care s-a impus cu scorul de 6 la 3.

In setul secund, tenismenii au mers cap la cap pana in tie-break, unde spaniolul a avut castig de cauza, in cele din urma, impunandu-se cu scorul de 8 la 6.

In setul decisiv, armele lui Djokovic au incetat sa mai functioneze, iar Bautista a rezistat eroic in fata celui mai bun tenismen al anului 2018. Spaniolul si-a trecut in cont ultimul set cu scorul de 6 la 4.

In mansa decisiva de la Doha, ne asteapta un duel dintre forta si rafinament. Puternicul Bautista il va intalni pe unul dintre cei mai tehnici jucatori din circuit, cehul Tomas Berdych.