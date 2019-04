Paris Saint-Germain se distreaza in campionatul Frantei, avand 20 de puncte in fruntea clasamentului. Parizienii au scos doar un egal 2 la 2, cu Strasbourg - VIDEO

Starul Mbappe, care a fost rezerva si a intrat in minutul 60, a ramas de-a dreptul socat pe banca de rezerve, mimica sa fiind sugestiva. Colegul sau, Chupo Moting, a scos din greseala mingea de pe linia portii din cativa centimetri, aceasta oprindu-se parca lipita de bara. Acelasi Choupo Moting a fost cel care a dechis scorul in partida.

Imediat Strasbourg a dat replica si a marcat de doua ori. Mai intai a inscris Da Costa, iar Goncalves a stabilit scorul pauzei, 2 la 1 pentru oaspeti.

In a doua repriza, Paris Saint-Germain a revenit in joc si a reusit pana la urma sa egaleze scorul. In minutul 82, Kehrer a stabilit scorul final de 2 la 2.

In urma acestui rezultat, pentru Paris Saint-Germain situatia ramane neschimbata. Ros-albastrii sunt lideri in clasament, cu 81 de puncte. Diferenta fata de a doua clasa, Lille, este de 20 de puncte.