Performanta istorica in campionatul Italiei. Atalanta si-a facut praf adversarii de la Bologna pe teren propriu, dupa ce a marcat patru goluri in primele 15 minute de joc - VIDEO

Formatia lui Gian Piero, Atalanta, a fost de neoprit aseara pe terenul de acasa. Dupa doar trei minute de joc gazdele au deschis scorul, dupa o reusita a mijlocasului Josip Ilicic. Iar peste doua minute, slovenul a marcat si cel de-al doilea gol pentru formatia sa.

Chiar si asa, asaltul negrilor-albastri nu a incetat. Iar peste patru minute de la dubla lui Ilici, fundasul Hateboer, a triplat avantajul Atalantei, dupa o reusita din careu. Ba mai mult, in minutul 15 gazdele au facut 4 la 0, autorul golului fiind atacantul, Duvan Zapata.

In repriza a doua, Atalanta a mai scazut din turatii, iar oaspetii au reusit sa inscrie golul de onoare in minutul 54 prin Orsolini. In urma acestui rezultat, Atalanta mai spera la un loc in Liga campionilor in sezonul viitor. Ea este pe locul 5, cu 51 de puncte, la un punct in spatele celor de la AC Milian.

Intr-o alta intalnire disputata ieri, Sassulo si-a distrus adversarii de la Chievo, dupa ce au finalizat partida cu scorul de 4 la 0. Demiral a reusit o dubla, iar celelate doua goluri au purtat semnaturile lui Locatelli si Berardi.