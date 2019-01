Performanta istorica pentru Ryoyu Kobayashi. Tanarul saritor cu schiurile din Japonia s-a impus in toate cele 4 etape de la Turneul celor 4 Trambuline - VIDEO

La doar 22 de ani, Ryoyu Kobayashi a devenit al 3-lea om care reuseste marele slem la Turneul Celor 4 Trambuline. Japonezul s-a impus in cele doua etape din Germania, apoi a fost cel mai bun si in cele doua competitii din Austria.

La intrecerea de ieri, niponul iarasi s-a impus intr-o maniera autoritara.

In toata istoria sariturilor cu schiurile, doar 3 oameni au reusit aceasta performanta. Sven Hannawald in anul 2002, Kamil Stoch in 2018 si Ryoyu Kobayashi in 2019. De asemenea, tanarul nipon domina clar cupa Mondiala de sarituri cu schiurile si este principalul favorit pentru victoria la Campionatul Mondial de Schi Nordic.