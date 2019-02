Perioada neagra pentru echipa mijlocasului moldovean Artur Ionita. Cagliari nu poate obtine victoria deja a cincea partida la rand - VIDEO

In duelul de ieri cu Atalanta, Artur Ionita a petrecut pe teren toate cele 90 de minute. Totodata, mijlocasul molodvean, dar si portarul italian Alessio Cragno sunt unicii jucatori de la Cagliari care au jucat in toate meciurile posibile din stagiunea curenta a Seriei A. Cei doi, insa, nu au reusit sa-si salveze echipa de la infrangerea din fata Atalantei. Unicul gol al meciului a fost marcat de catre Hans Hateboer, in minutul 50.

Dupa o serie neagra de 5 meciuri consecutive fara nicio victorie, Cagliari ajunge pe pozitia a 15-ea in Campionatul Italiei de fotbal. Mult mai bine stau lucrurile pentru cei de la Atalanta, ei au urcat pana pe locul 5, gratie acestei victorii.