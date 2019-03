Portarul de rezerva al echipei de hochei Tampa Bay a sarbatorit intr-un mod inedit victoria de aseara. Hocheistul a cutreierat vestiarul, cu o motoreta - VIDEO

Victoria cu patru la unu in fata Arizonei a creat o atmosfera de sarbatoare in vestiarul celor de la Tampa. Autorul spectacolului a fost portarul de rezerva, Louis Domingue. Gratie acestei victorii, Tampa Bay isi consolideaza prima pozitie in clasamentul Conferintei de Est.

Celelate echipe sunt la o distanta uriasa in clasament fata de gruparea din Florida, asa ca aceasta este acum cu gandul la play-off.