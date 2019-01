Povestea frumoasa pentru Deportivo Alaves continua. Bascii au urcat pe locul 4 in clasamentul provizoriu al Campionatului spaniol de fotbal - VIDEO

In etapa cu numarul 18 a Campionatului spaniol de fotbal, Deportivo Alaves a gazduit partida contra Valenciei. Oaspetii au inceput in forta partida si au deschis scorul in minutul 14, cand Dani Parejo a lobat zidul advers printr-o executie fantastica din lovitura libera.

Bascii au restabilit egalitatea in minutul 21, cand Borja Baston a profitat de lipsa de organizare in defensiva liliecilor.

In prelungirile primei reprize, cei de la Alaves au mai lovit odata decisiv prin Tomas Mina.

Gratie acestei victorii, Deportivo Alaves depastete echipa Real Madrid si urca pe locul 4 in clasamentul provizoriu. In timp ce Valencia ocupa doar locul 11.