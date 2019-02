PSG obtine o victorie categorica in meciul restanta contra lui Montpellier. Aseara, parizienii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 5 la 1 - VIDEO

Paris Saint-Germain a spulberat-o pe Montpellier si fara vedetele Cavani si Neymar. In lipsa celor doi, Mbappe si Di Maria au facut un adevarat spectacol in Parc de Prince. Cel care a deschis scorul a fost, insa, Layvin Kurzawa. Fundasul francez a iesit la rampa in minutul 13.

Dupa jumatate de ora de joc, oaspetii au restabilit egalitatea prin Florent Mollet. Insa, cand arbitrul se pregatea sa puna capat primei repize, parizienii au obtinut o lovitura libera. Distanta mare de poarta adversa, nu l-a incurcat pe Angel Di Maria sa trimita mingea in plasa.

Dupa pauza, cu ajutorul oponentilor, PSG a majorat repede scorul pana la 4-1. Mai intai Skuletic a trimis mingea in propria poarta, iar peste 5 minute, veteranul Hilton e intrat si ei in rolul antieroului.

Peste cateva secunde, Kylian Mbappe punea toate punctele pe i, marcand ultimul gol al confruntarii. Dupa meci tanarul francez, a cerut Federatiei Franceze de fotbal ca autogolul lui Hilton sa fie anulat si trecut in contul sau.

In urma acestei victorii PSG acumuleaza 65 de puncte si se distanteaza la 15 puncte de Lille. Parizienii mai au inca un meci restanta contra lui Dijon. Montpellier este in scadere de forma, gruparea condusa de armeanul Der Zakarian, a cazut pana pe locul 6.