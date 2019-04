Radu Albot a fost decorat pentru merite deosebite in promovarea imaginii Republicii Moldova - VIDEO

Radu ALBOT, JUCATOR DE TENIS PROFESIONIST: "As vrea sa multumesc domnului ministru pentru invitatia de astazi, sunt foarte onorat ca pot fi prezent aici si am ramas foarte uimit cu distinctia primita. Mereu voi reprezenta Moldova, mereu voi incerca ca tara noastra sa fie cat mai raspandita peste tot in lume”

Ministrul de externe a mentionat ca datorita evolutiilor sale de succes in cadrul mai multor turnee ATP, Albot a contribuit enorm la promovarea imaginii tarii noastre.

Tudor ULIANOVSCHI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE SI INTEGRARII EUROPENE: "Astazi il avem in vizita la Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene pe marele maestrul Radu Albot, care a devenit simbol al Republicii Moldova in lume.”

Radu Albot a revenit acasa pe 27 martie. El a devenit primul jucator de tenis din Moldova care a reusit sa castige un turneu ATP.