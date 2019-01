Radu Albot a parasit Openul Australian din turul secund. Tenismenul nostru a fost invins in 3 seturi de catre spaniolul Fernando Verdasco

Meciul a inceput modest pentru Albot, el a pierdut in primul set cu scorul de 6 la 1. In urmatoarea mansa, a fost o batalie mai competitiva, iar moldoveanul a cedat doar dupa tie-break. In al 3-lea set, spaniolul din nou a fost superior, impunandu-se cu scorul de 6 la 3.

Gratie victoriei din primul tur, Radu Albot a primit 35 de puncte ATP si a urcat 8 trepte in ierarhia mondiala, instalandu-se pe locul 90.