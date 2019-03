Radu Albot din nou pe tabloul principal al turneului ATP Masters 1000 de la Miami. Dupa ce l-a invins pe Matthew Ebden, sportivul nostru il va intalni pe cel mai titrat tenismen din istorie, Roger Federer

In duelul de ieri, Radu Albot l-a intalnit pe australianul Matthew Ebden, numarul 50 in clasamentul mondial. Adversarul sportivului nostru a renuntat la competitie, din cauza unei accidentari.

In prima runda, Albot a fost la inaltime castigandu-l cu 6 la 0. In setul secund, Matthew Ebden s-a retras din joc la scorul de 3 la 2 pentru tenismenul nostru.

Dupa victoria asupra australianului, Radu Albot, locul 46 in clasamentul mondial il va intalni maine pe legendarul Roger Federer, locul 5 in clasamentul ATP, in a doua runda la Miami Open. Suma pe care o va putea obtine castigatorul turneului ATP Masters 1000 Miami Open 2019 este de aproape 8.400.000 de dolari.