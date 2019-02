Radu Albot l-a eliminat pe Ernests Gulbis si s-a calificat in sferturile turneului Open Sud de France. Tenismenul moldovean a rezistat intr-un duel infernal contra fostului semifinalist de la Roland Garros - VIDEO

In pofida faptului ca Ernests Gulbis era favorit clar in meciul cu Radu Albot, tenismenul moldovean a reusit sa fie stapan pe situatie si sa obtina calificarea in sferturi. In prima parte, cei doi au ajuns la tie-break. Moldoveanul a avut nevoie de tocmai 8 mingi de set pentru a pune capat disputei.

In setul secund, letonul a relansat partida, impunandu-se cu 6 la 4, iar invingatorul urma sa fie hotarat in mansa decisiva.

In ultimul set, Radu Albot a obtinut break-ul crucial in momentul cel mai oportun. In cele din urma, sportivul nostru, s-a impus cu 6 la 4.

In sferturi, Albot va da piept cu rebelul Marcos Baghdatis, fost finalist la Australian Open. Cipriotul l-a eliminat in turul anterior pe principalul favorit, Luca Puille. Duelul dintre Albot si Baghdatis va avea loc astazi.