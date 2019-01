Radu Albot si-a aflat adversarul din primul tur al Australian Open. Tenismenul moldovean va lupta contra lui Michael Mmoh, una dintre tinerele sperante ale tenisului american - VIDEO

Moldoveanul se afla pe locul 96 in ierarhia ATP, in timp ce americanul ocupa pozitia cu numarul 108. Niciunul din ei nu a depasit vreodata runda inaugurala a Openului Asutralian, astfel, calificarea in turul secund ar fi o premiera pentru oricare din cei doi. Openul Australian va incepe pe 14 ianuarie. Albot si Mmoh fac parte din sectiunea cu numarul 5, in care favorit este croatul Marin Cilic.