Rafael Nadal a inceput cu stangul noul sezon. Campionul spaniol a pierdut in fata lui Kevin Anderson - VIDEO

Revenit dupa o accidentare grava, Rafael Nadal a cautat prima victorie a noului sezon. La turneul demonstrativ din Emiratele Unite, adversarul spaniolului a fost Kevin Anderson, prietenul sau din copilarie. Nadal a inceput mai bine partida, trecandu-si in cont primul set cu scorul de 6 la 4.

In setul secund, sud-africanul a luat partida pe cont propriu si s-a impus cu 6 la 3. In mansa decisiva, acelasi Anderson a avut castig de cauza, impunandu-se cu scorul de 6 la 4.

Tot ieri si-a facut debutul in noul sezon si Novak Djokovic. Sarbul a dat piept cu Khachanov. Insa, rusul nu a fost in stare sa lupte la egal cu Nole. Numarul 1 mondial s-a impus in doua seturi, cu scorul de 6 la 4 si 6 la 2.

Pe 14 ianuarie urmeaza sa se inceapa primul turneu de Grand Slam al sezonului, Australian Open. Campionul de anul trecut la simplu masculin a devenit elvetianul Roger Federer.