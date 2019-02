Real Madrid a castigat in fata rivalei din Madrid, Atletico, scor 3 la 1, si a depasit-o pe aceasta in clasament, trecand pe locul secund dupa 23 de etape - VIDEO

Realul continua forma buna, ajungand la 5 victorii consecutive in campionatul spaniol. In derby-ul Madridului contra lui Atletico, Casemiro a deschis scorul pentru Real. Brazilianul a marcat dintr-o foarfeca de pe linia careului de 6 metri.

Antoine Griezmann a dat replica si a egalat in minutul 25, in urma unei faze la care a scapat singur si a trimis balonul printre picioarele portarului Courtois. Chiar inainte de pauza, tanarul galacticilor, Vinicius, a fost faultat la limita careului, dar arbitrul a acordat penalty. Capitanul Sergio Ramos a executat cu sange rece, pentru 2 la 1. Gareth Bale a stabilit rezultatul final in minutul 74, cu un sut la coltul lung. Galezul a ajuns la 100 de goluri in tricoul galacticilor.

Real Madrid o castiga pe marea rivala din oras si o depaseste pe aceasta in clasament. Galacticii urca locul secund dupa 23 de etape si sunt la 5 puncte in spatele Barcelonei, care are si un meci rezerva.