Real Madrid, in primavara UCL, dar a fost batuta de TSKA. Bayern si Ajax au remizat, iar Juventus a cedat in fata celor de la Young Boys - VIDEO

Perioada dezastroasa continua pentru Real Madrid. In ultima etapa a grupelor Champions League, madrilenii au fost spulberati in fata propriilor suporteri cu 3 la 0 de catre TSKA Moscova.

Santiago SOLARI, ANTRENOR REAL MADRID: “Este frustrant faptul ca am pierdut acasa, nu ne-am asteptat la asta. Nimeni nu iubeste sa fie criticat suporterii sai, insa noi astazi am avut o zi proasta si am meritat toata critica.”

In ciuda infrangerii de asera, Real a ramas pe prima pozitie. In celalalt meci al grupei a fost inregistrat un alt rezultat surprinzator, AS Roma a fost invinsa cu 2 la 1, in deplasarea de la Plzen. In grupa E, lupta pentru prima pozitie s-a dat pana la fluierul final. Ajax le-a organizat o primire calduroasa celor de la Bayern Munchen, inscriind in poarta nemtilor tocmai 3 goluri.

Replica bavarezilor a fost la fel de ferma, Lewandowski si compania au raspsuns tot cu 3 reusite. Paralel, Benfica a parasit competitia cu capul sus, vulturii s-au impus cu 1 la 0 in fata celor de la AEK Atena. Grupa F a fost castigata la pas de catre Manchester City. Englezii au dispus aseara cu 2 la 1 de catre Hoffenheim. In celalalt meci al grupei, Olympique Lyon a rezistat in fata lui Shahtior, scor final 1 la 1.

Astfel, Lyon va merge la brat in optimi cu Manchester City. S-a calificat in primavara europeana si cealalta echipa din Manchester. United a terminat competitia pe o nota mai trista decat rivalii sai. Diavolii rosii au fost invinsi in ultima etapa cu 2 la 1 de catre Valencia. In celalalt meci al grupei H, a avut loc un alt scenariu surprinzator, Juventus a pierdut cu 2 la 1 in fata celor de la Young Boys.

GRUPA E

AJAX - BAYERN MUNCHEN 3:3

BENFICA – AEK ATENA 1:0

GRUPA F

MANCHESTER CITY – HOFFENHEIM 2:1

SHAHTIOR DONETSK – OLYMPIQUE LYON 1:1

GRUPA G

REAL MADRID – TSKA MOSCOVA 0:3

VIKTORIA PLZEN – AS ROMA 2:1

GRUPA H

VALENCIA – MANCHESTER UNITED 2:1

YOUNG BOYS – JUVENTUS 2:1