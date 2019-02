Real Madrid a fost umilita in fata propriilor suporteri de catre eternii rivali de la Barcelona. In El Clasico disputat, pe teren a existat o singura echipa - VIDEO

Barcelona a inlaturat orice intriga in El Clasico de aseara. Desi, pe teren propriu, au remizat cu 1 la 1, in deplasarea de la Madrid, catalanii s-au dezlantuit, facandu-si una cu pamantul eternii rivali, chiar la ei acasa. In prima repriza, echipele au jucat un fotbal precaut, asa ca la pauza, tabela arata scorul de 0 la 0. Abia in startul reprizei secunde, Luis Suarez, iesit din forma in ultimul timp, a inchis gura criticilor, finalizand centrarea lui Dembele.

Barcelona si-a continuat asediul, iar peste 20 de minute, fundasul Realului, Raphael Varane, a trimis mingea in propria poarta.

Fiind pe val dupa ce a marcat primul gol al partidei, Luis Suarez si-a mai trecut o data, numele in lista marcatorilor. In minutul 74, uruguaianul a inscris pentru 3 la 0.

Cu un scor general de 4 la 1, Barcelona a obtinut calificarea in mansa decisiva a Copei del Rey. Adversara catalanilor se va decide astazi. Dupa un 2 la 2 in deplasare, Valencia va gazdui partida contra lui Betis Sevilla.

