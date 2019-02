Real Madrid a obtinut o victorie chinuita in fata la Ajax. In deplasarea din Olanda, galacticii au avut emotii mari in privinta victoriei - VIDEO

Real Madrid a obtinut o victorie chinuita in fata la Ajax. In deplasarea din Olanda, galacticii au avut emotii mari in privinta victoriei. Insa, in cele din urma, experienta si-a spus cuvantul, iar madrilenii s-au impus cu 2 la 1. Tot aseara, Tottenham a ingenunchiat-o cu 3 la 0 pe Dortmund.