Real Madrid a revenit cu o victorie de la Barcelona, doar ca nu in fata eternilor rivali, ci in fata lui Espanyol - VIDEO

Real Madrid ajunge la a 12-a victorie in actuala stagiune din La Liga. Ieri, discipolii lui Santiago Solari, s-au impus cu scorul 4 la 2 in fata lui Espanyol. Omul meciului a fost Karim Benzema care a deschis scorul inca din minutul 4. Peste 11 minute, capitanul madrilenilor, Sergio Ramos, a punctat pentru 2 la 0, acest gol fiind al 4-lea pentru fundas, in ultimele 5 meciuri.

Gazdele nu aveau de gand sa cedeze prea usor, iar in minutul 15, Leo Baptisao a redus din diferenta. Cei de la Espanyol au cautat cu disperare golul egalizator, insa au devenit vulnerabili in aparare. Karim Benzema a profitat de acest fapt, iar in prelungirile primei reprize a marcat pentru 3 la 1.

AmbiantaIn minutul 67, la scurt timp dupa ce a fost introdus pe teren, Gareth Bale a marcat pentru 4 la 1 si a redus considerabil din suspansul partidei.

Spre finalul meciului, gazdele si-au mai bucurat suporterii cu o reusita, cand fundasul venezuelean, Roberto Rosales, a marcat pentru 4 la 2.

In urma acestei victorii, Real Madrid acumuleaza 39 de puncte si urca pe locul 3, depasind-o pe Sevilla in clasament. Dupa un start grozav de sezon, cei de la Espanyol traverseaza o perioada de regres, echipa catalana se afla doar pe locul 15, cu 24 de puncte in cont.