Real Madrid este cu un picior in sferturile Cupei spaniole de fotbal. Madrilenii s-au impus cu scorul de 3 la 0 in fata lui Leganes - VIDEO

Cu un parcurs modest in La Liga, Real Madrid s-a dezlantuit in Copa del Rey. Discipolii lui Santiago Solari au jucat in optimi contra lui Leganes. Spre finalul primei reprize, madrilenii au obtinut o lovitura de la 11 metri, iar Sergio Ramos a reusit golul cu numarul 100 in cariera.

In minutul 68, brazilianul Vinicius l-a gasit pe Lucas Vazquez langa poarta adversarilor goala, i-a dat o pasa, iar spaniolul a dublat avantajul.

In minutul 77, a venit randul lui Vinicius sa isi treaca numele in lista marcatorilor. Tanarul brazilian a marcat cu un voleu la coltul scurt.

AmbiantaMansa retur a optimilor Copei del Rey se va desfasura pe data 16 ianuarie.