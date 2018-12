Real Madrid mai cucereste un trofeu in 2018. De data aceasta, spaniolii au fost cei mai buni la Campionatul Mondial printre cluburi - VIDEO

In finala Campionatului Mondial printre cluburi, au dat piept Real Madrid si Al Ain. In pofida unei diferente uriase de valoare dintre cele doua echipe, Santiago Solari, antrenorul Realului, a arucat in lupta cei mai buni jucatori ai sai. Iar in minutul 14, Luka Modric a deschis scorul dupa un sut elegant din afara careului.

Prima repriza s-a incheiat cu scorul de 1 la 0. Dupa pauza, defensiva arabilor a cedat din nou, in minutul 65, madrilenii au marcat prin Marcos Llorente, iarasi din afara careului. Pentru a elimina si ultimele incertitudini, capitanul Realului, Sergio Ramos, a preluat initiativa si a marcat pentru 3 la 0, in minutul 78.

Al Ain a redus din diferenta in minutul 86 cand niponul Shiotani l-a invins pe Courtois printr-o parabola la coltul lung. Peste 5 minute, egipteanul Nader, a marcat in propria poarta, stabilind, astfel, scorul final.

Medalia de bronz a Campionatului Mondial printre cluburi a fost cucerita de River Plate. Argentinienii s-au impus in finala mica, cu scorul de 4 la 0 in fata celor de la Kashima Antlers.