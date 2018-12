Real Madrid s-a calificat fara probleme in finala Campionatului Mondial printre cluburi. Spaniolii au invins reprezentanta Japoniei, Kashima, cu scorul de 3 la 1 - VIDEO

In a 2-a semifinala a Campionatului Mondial printre cluburi, Real Madrid a dat piept cu echipa nipona, Kashima Antlers. In pofida tuturor pronosticurilor, prima repriza a fost una destul de echilibrata. Diferenta s-a facut abia in minutul 44, cand Marcelo i-a oferit o pasa excelenta lui Garteh Bale, iar galezul a profitat de ocazie si a deschis scorul.

Dupa pauza, acelasi Bale a luat initiativa in maini si a marcat alte 2 goluri. Mai intai in minutul 53, cand a inscris in poarta goala si apoi in minutul 55, dupa ce a primit o noua pasa geniala de la Marcelo.

Niponii au redus din diferenta prin Shoma Doi, in minutul 81. Pana la finalul meciului, scorul pe tabela de marcaj a ramas neschimbat. Datorita acestei victorii, Real Madrid s-a calificat in finala Campionatului Mondial printre cluburi, unde va da piept cu Al Ain.