Real Madrid s-a impus cu 4 la 2 in fata Gironei si se afla la un singur pas de semifinalele Copei del Rey - VIDEO

Real Madrid debuteaza cu dreptul in sferturile Cupei spaniole de fotbal. Ieri, discipolii lui Santiago Solari au batut pe teren propriu Girona cu scorul de 4 la 2. Scorul a fost deschis de oaspeti - in minutul 7, Anthony Lozano a marcat pentru 1 la 0. Insa bucuria Gironei nu a durat prea mult, peste 11 minute Lucas Vazquez a restabilit egalitatea, iar in minutul 42, capitanul galacticilor, Sergio Ramos a marcat de la punctul cu var.

Dupa pauza, si oaspetii au beneficiat de un penalty, iar Alex Granell a transformat, fara probleme, lovitura de la 11 metri. In mintul 77, Sergio Ramos a iesit din nou la rampa, trecandu-si in cont a 6-a dubla a carierei.

Peste 3 minute, francezul Karim Benzema a punctat pentru 4 la 2, scor pe care madrielenii l-au mentinut pana la fluierul final.

Mansa retur dintre cele doua echipe, se va desfasura pe data de 31 ianuarie.