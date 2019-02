Real Madrid urmeaza exemplul rivalilor de la Barcelona si se califica in semifinalele Cupei spaniole de fotbal. Galacticii s-au impus cu 3 la 1 in fata Gironei - VIDEO

Real Madrid nu a intalnit dificultati in duelul contra Gironei. Dupa victoria cu 4 la 2 din mansa tur, galactictii s-au impus si in retur, cu 3 la 1. La fel precum in meciul anterior, eroul madrilenilor a devenit Karim Benzema. Francezul, din nou, si-a trecut in cont o dubla, marcand mai intai in minutul 27, iar mai apoi in 43.

Gazdele au redus din diferenta, in minutul 71, prin Pedro Porro. Mijlocasul in varsta de 19 ani a marcat primul sau gol in tricoul Gironei.

In minutul 76, Marcos Llorente si-a facut un cadou chiar de ziua sa, marcand primul gol al sezonului.

Alaturi de Real, in careul de asi al Copei del Rey s-a calificat Barcelona, Valencia si Betis Sevilla. Tragerile la sorti vor avea loc astazi.