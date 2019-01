Real se indeparteaza de primul loc in LA Liga. Madrilenii nu au reusit sa se impuna in fata lui Villarreal - VIDEO

Dupa un start modest de sezon, madrilenii cauta cu disprerare sa micsoreze diferenta fata de Barcelona, ocupanta primului loc. Disputa de aseara a inceput cum nu se poate mai prost pentru oaspeti. In minutul 4, Santi Cazorla a deschis scorul, iar Villarreal s-a instalat la carma partidei.

Bucuria gazdelor nu a durat prea mult. In miutul 7, Karim Benzema a restabilit egalitatea pe tabela cu o lovitura de cap. Peste 13 minute, celalalt francez din lotul Realului, Raphael Varane, a marcat pentru 2 la 1, la fel cu o lovitura de cap.

Spre finalul meciului, in minutul 82, acelasi Santi Cazorla a mentinut trendul golurilor cu capul, marcand pentru 2 la 2. In urma acestui egal, Real Madrid ramane pe locul 4, cu 30 de puncte la activ. Eternii rivali de la Barcelona se afla pe primul loc, cu 37 de puncte. Villarreal ocupa doar locul 15, cu 16 puncte in cont.