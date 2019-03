Roger Federer a recunoscut ca i-a fost greu sa gaseasca calea spre victoria contra lui Albot: "Astazi am facut tot posibilul pentru a-l castiga pe Roger. Din pacate, nu mi-a reusit, dar, sunt bucuros de tot ce am facut aici "- VIDEO

Radu ALBOT, NUMARUL 46 ATP: “Am primit mai multe mesaje astazi de la suporterii mei. Din pacate nu pot sa raspund la toate. Astazi am facut tot posibilul pentru a-l castiga pe Roger. Din pacate, nu mi-a reusit, dar, sunt bucuros de tot ce am facut aici, in aceasta saptamana si in turneele precedente. Multumesc mult tuturor pentru sustinere. “

Dupa meci, Roger Federer a recunoscut ca i-a fost foarte greu sa gaseasca calea spre victorie.

Roger FEDERER, NUMARUL 5 ATP: “Sunt fericit ca am fost capabil sa gasesc o modalitate de joc si in aceasta seara, iar atmosfera la final a fost una de-a dreptul electrizanta, asa cum este mereu la Miami. Sunt fericit ca s-a pastrat pana la final. “

Gratie unei evolutii impresionante in fata celui mai mare tenismen din toate timpurile, Radu Albot a fost din nou subiect de stiri pentru presa occidentala. Pagina oficiala a Asociatiei Tenismenilor Profesionisti, Eurosport sau Expres.co.uk sunt doar cateva din platformele ce au scris, astazi, despre tenismenul moldovean.