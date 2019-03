Roger Federer continua sa uimeasca lumea tenisului. Jucatorul elvetian a reusit sa se califice in finala turneului de la Miami. Tenismanul in varsta de 37 de ani, l-a spulberat pe canadianul Denis Shapovalov, in doua seturi - VIDEO

Roger Federer, numarul 5 in topul mondial, s-a calificat in finala fara sa piarda vreun set. In primul act din meciul cu Shapovalov, Mister Perfect a demonstrat ca varsta e doar un numar si s-a impus cu scorul de 6 la 2.

In setul secund, Federer a fost si mai impunator, fugaridu-l pe canadian dintr-un colt in altul. In rezultat, marele campion si-a rezervat biletul in finala de la Miami, dupa ce a invins cu 6 la 4.

Roger Federer il va intalni in meciul pentru trofeu pe americanul John Isner, care s-a impus cu doua seturi, scor 7 la 6 si 7 la 6, in fata lui Felix Auger.