Roger Federer cucereste un nou trofeu pentru Elvetia. Marele campion l-a invins in finala cupei Hopman pe Alexander Zverev - VIDEO

In finala Cupei Hopman au ajuns Germania si Elvetia. In duelul fetelor a fost mai buna Angelique Kerber, reprezentanta nemtilor, in timp ce la dublu mix au avut castig de cauza elvetienii. Asa ca duelul de ieri, dintre numarul 3 mondial, Roger Federer si numarul 4, Alexander Zverev, urma sa hotarasca numele invingatoarei. Cel supranumit Maestrul a inceput mai bine meciul, trecandu-si in cont primul set cu scorul de 6 la 4.

In setul secund, Federer nu i-a mai lasat vreo sansa oponentului, impunandu-se cu un categoric 6 la 2.

La ai sai 37 de ani, Roger Federer ramane un sportiv de-o valoare colosala, iar fanii elvetianului au motive de bucurie, asa cum Federer va participa la Australian Open in cea mai buna conditie fizica.