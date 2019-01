Sampdoria continua prestatia extraordinara in Campionatul Italiei. Genovezii au obtinut o victorie cu scorul de 4 la 0 si s-au apropiat la 2 puncte de AC Milan - VIDEO

Doar ajungand la 36 de ani, Fabio Quagliarella a atins varful carierei sale, aratand un nivel de fotbal mult mai inalt decat in anii de tinerete. Ieri, capitanul Sampdoriei a marcat al 11-lea gol consecutiv in Seria A. In toata istoria fotbalului, doar Gabriel Batistuta a mai reusit o astfel de performanta, in anul 1994. La meciul de ieri contra lui Unidese, anume Quagliarella a deschis scorul in minutul 33.

Tot Fabio a dublat avantajul echipei sale, in minutul 56, la fel, marcand de la 11 metri.

In scurt timp, Karol Linetty a marcat pentru 3 la 0, iar peste 10 minute, capitanul Sampdoriei, i-a oferit o pasa geniala lui Manolo Gabbiadini, care a majorat scorul pana la 4 la 0.

In actuala stagiune a campionatului italian, Fabio Quagliarella este cel mai bun marcator in Seria A. Italianul are deja in cont 16 goluri, cu 2 mai multe decat Cristiano Ronaldo.