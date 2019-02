Schumacher a fost vazut pentru prima data de la accident! Ce a facut in noua locatie unde a fost mutat

Schumacher se afla in continuare la recuperare in urma accidentului de ski de la finalul anului 2013.

Revista germana Bunte le da sperante fanilor lui Schumacher, care a fost transportat de familie cu elicopterul intr-o vila de lux din Mallorca pe 20 decembrie.

Nemtii au aflat ca Schumacher a fost vazut pentru cateva ore pe terasa, infasurat intr-o patura maro si sub un umbrar care sa-l protejeze de soare. A fost prima deplasare facuta de Schumacher dupa 5 ani petrecuti in Elvetia, in casa de pe malul lacului Gland.

Toata familia Schumacher a plecat spre Mallorca pe 20 decembrie pentru a petrece Craciunul, Revelionul si ziua lui Schumacher de pe 3 ianuarie. Alaturi de ei au mers si cadre medicale, care au fost vazute cu masti chirurgicale la gura, dar si cativa bodyguarzi, scrie revista Bunte.

Sotia lui Schumacher, Corinna, a cumparat Villa Yasmin in 2018 de la presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, care a decis s-o vanda dupa ce sotia sa a murit. Este o proprietate de lux de 1500 metri patrati, situata pe un munte cu o vere superba catre mare.