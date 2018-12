Seara magica in a doua liga engleza de fotbal. Lidera clasamentului, Leeds United, a rasturnat dramatic meciul contra lui Blackburn - VIDEO

Dupa prima parte a sezonului, Leeds United este cea mai buna echipa din Championship. Aseara, in etapa cu numarul 24, paunii au gazduit meciul contra lui Blackburn Rovers. Oaspetii s-au aparat bine la inceputul meciului, insa au fost neglijenti in minutul 33, cand au marcat in propria poarta. La inceputul reprizei secunde, Charlie Mulgrew a restabilit egalitatea, dupa un sut precis de la punctul cu var.

Ulterior, oaspetii au atacat cu toate armele. In ultimul minut al timpului regulamentar, acelasi Mulgrew a marcat mult asteptatul gol.

Insa, cei de la Leeds au demonstrat ca nu sunt intamplator in fruntea clasamentului. Kemar Roofe a marcat pentru 2 la 2 in primul minut al prelungirilor si tot el si-a trecut in cont golul victorie in al 4-lea minut suplimentar.

Tot aseara, ocupanta locului secund, Norwich, a reusit o revenire la fel de spectaculoasa. Canarii au fost condusi cu scorul de 3 la 0, pana in minutul 77, atunci cand au reusit sa reduca din diferenta. Iar in prelungirile meciului, Onel Hernandez a reusit dubla, asftel salvandu-si echipa de la o infrangere ce parea inevitabila.