Seara magica in campionatul Spaniei. Barcelona a invins-o pe Atletico Madrid cu 2 la 0. Suarez si Messi au oferit una dintre cele mai spectaculoase partide - VIDEO

Atletico a fost foarte agresiva in partida de aseara. Cu un om mai putin inca din prima repriza, dupa ce Diego Costa a fost eliminat pentru ca l-a injurat pe arbitru, madrilenii s-au aparat excelent pana in minutul 85. Atunci, Luis Suarez a prins un sut perfect, marcand primul gol al meciului.

Cu doua minute inainte de final, Leo Messi a marcat si el un gol, dupa ce s-a distrat cu apararea celor de la Atletico Madrid. El a reusit o executie superba in poarta lui Oblak.

In urma acestui rezultat, catalanii s-au distantat la 11 puncte in clasament inainte de finalul campionatului. Marii rivali de la Real Madrid, se afla pe locul 3, dupa ce au invins-o aseara, pe teren propriu, cu 2 la 1, pe Eibar. Pentru oaspeti a marcat Cardona in minutul 39, iar golurile galacticilor au fost inscrise de Benzema, care a reusit o dubla in partida de ieri.