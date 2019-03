Seara spectaculoasa in Europea League. Chelsea este de neoprit, dupa ce aseara a invins-o pe Dinamo Kiev cu scorul de 3 la 0 - VIDEO

Echipa antrenata de Maurizio Sarri s-a distrat aseara pe teren cu formatia ucraineana Dinamo Kiev, iar acum se gandeste la sferturile de finala. Londonezii au deschis scorul in minutul 17, dupa ce Pedro a marcat dintr-o pasa geniala a lui Giroud.

In a doua repriza Chelsea a continuat asaltul asupra formatiei din Ucraina prin megaexecutia din lovitura libera a lui Willian, care a dublat avantajul scorului. Iar Hudson-Odoi a fost autorul golului de 3 la 0 pentru echipa lui Sarri.

Maurizio SARRI, ANTRENOR CHELSEA: "Consider ca am facut un meci foarte bun. Lasand la o parte echipa adversa, pot sa spun ca prima repriza a fost una grozava. Nu sunt multumit de primele 10 minute care au urmat dupa ce am inscris pentru 2 la 0. Am mai scazut din intensitate pe parcursul jocului, insa, e clar ca acest meci nu a fost unul obisnuit. Al treilea gol a fost foarte important. Trei la zero este un scor bun. Dar sa nu uitam ca mai avem de jucat si returul."

Dupa partida de aseara Chelsea s-a calificat in sferturile de finala in Europa League. In acelasi timp, Arsenal a avut un meci de cosmar dupa ce a suferit o infrangere in fata lui Rennes, scor 1 la 3. Nici Frankfurt n-a putut sa le ofere fanilor o victorie cu Inter, la implinirea a 120 de ani de existenta, remizand cu 0 la 0.