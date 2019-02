Selectionata Qatarului de fotbal a castigat in premiera Cupa Asiei. In mansa decisiva, arabii s-au impus cu 3 la 1 in fata Japoniei - VIDEO

Nationala Qatarului a furnizat marea surpriza a Cupei Asiatice de fotbal. Echipa antrenata de spaniolul Felix Sanchez, a obtinut victorii in toate cele 7 meciuri disputate la aceasta competitie, iar in ultimul act, fotbalistii arabi au trecut de samuraii albastri cu scorul de 3 la 1. In minutul 12, Almoez Ali a deschis scorul din foarfeca, acest gol a fost al 8-lea la acest turneu pentru tanarul atacant.

Peste un sfert de ora, Abdulaziz Hatem a dublat avantajul Qatarului, cu un sut amagitor la coltul lung. Japonia a redus din diferenta, abia in minutul 69, cand Takumi Minamino, printr-o scarita, a trimis mingea in plasa.

Jocul s-a ruinat pentru niponi in minutul 83, cand capitanul echipei, Maya Yoshida, a atins mingea cu mana in propriul careu. Arbitrul a dictat penalty in favoarea Qatarului, iar Akram Afif, nu a ratat de la punctul cu var.

Triumful la Cupa Asiei de fotbal, este de departe cea mai mare performanta sportiva in istoria Qatarului. Suporterii arabi, de la mic la mare, au sarbatorit pana dimineata victoria favoritilor.