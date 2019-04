Sevilla a trecut de Alaves si continua cursa pentru un loc in Liga Campionilor. Andaluzii s-au impus cu 2 la 0, pe teren propriu - VIDEO

Lupta pentru cel de-al patrulea loc, ce duce in Liga Campionilor continua. Andaluzii au reusit un joc minunat aseara in etapa a 30-a din campionatul Spaniei. Primul gol al meciului a fost marcat in minutul 41, dupa un sut reusit al mijlocasului Roque Mesa.

In repriza a doua, andaluzii si-au dublat avantajul in minutul 80, prin mijlocasul Pabro Sarabia.

In urma acestei intruniri Sevilla continua cursa pentru un loc in Liga Campionilor. Formatia lui Pablo Machin, se pozitioneaza pe locul sase cu 46 de puncte, fiind la un punct in urma locului patru, ocupat de Getafe. Tot aseara, Leganes a invins-o cu 1 la 0 pe Real Valladolid, datorita unui gol marcat in minutele de prelungiri de Carrillo.