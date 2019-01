Sevilla isi continua povestea frumoasa in actualul sezon de La Liga. Andaluzii i-au distrus pe adversarii de la Levante cu scorul de 5 la 0 -VIDEO

In etapa cu numarul 21 a Campionatului spaniol de fotbal, Sevilla a gazduit meciul contra lui Levante. In prima repriza, ocaziile de gol au oscilat de la o poarta la alta si abia in startul partii secunde, Wissam Ben Yedder a deschis scorul, marcand golul cu numarul 10 al stagiunii curente.

In minutul 60, Andre Silva a dublat avantajul gazdelor, acest gol a fost al 9-lea pentru atacantul portughez in actualul sezon, cu unul mai putin decat coechipierul sau, Ben Yedder.

In minutul 71, Franco Vazquez a triplat avantajul Sevillei. Peste 9 minute, gazdele au mai otinut si un penaly, iar Pablo Sarabia urma sa-l transforme, fara emotii.

In ultimul minut al timpului regulamentar, olandezul Quincy Promes a majorat scorul pana la 5 la 0, marcand primul sau gol in Campionatul Spaniei.

Gratie acestei victorii, Sevilla urca pe locul 3 in La Liga. Mai sus decat andaluzii sunt doar Barcelon si Atletico Madrid, in timp ce Levante ocupa doar pozitia a 11-a.