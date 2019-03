Sheriff si Milsami sunt pregatite pentru Supercupa Moldovei. Oficialii de la doua echipe s-au intrunit la sediul FMF pentru a raspunde la ultimele intrebari inaintea meciului de duminica - VIDEO

Veaceslav RUSNAC, ANTRENOR MILSAMI: "Aceasta Supercupa semnifica startul sezonului. Ar fi foarte important pentru noi sa luptam si sa castigam. Totusi este vorba de un trofeu pe care il putem adjudeca chiar din startul sezonului. In totdeaua tindem pentru cat mai multe trofee, in totdeauna vrem sa castigam. Milsami a mai cucerit Supercupa, insa multi dintre jucatori de atunci au plecat, iar pentru cei de acum, ar fi foarte important sa-si treaca in palmares un astfel de trofeu."

Milsami a primit dreptul de a evolua in Supercupa, datorita triumfului din sezonul anterior in Cupei Moldovei de fotbal. La obtinerea acelui succes, a contribuit si mijlocasul Gheorghe Andronic, care spera la victoria orheienilor in meciul de duminica.

Gheorghe ANDRONIC, JUCATOR MILSAMI: "Sheriff este o echipa foarte, foarte buna. Pentru noi conteaza mult sa incepem cu bine si sa cucerim cupa. Daca nu ne-am fi dorit asta, nici nu ne mai prezentam la meci."

Sheriff va evolua in Supercupa din postura de campioana a Moldovei. Tiraspolenii s-au intors recent din cantonamentele din Turcia, iar antrenorul echipei, Goran Sablic, este ingrijorat de forma de moment a discipolilor sai.

Goran SABLIC, ANTRENOR SHERIFF: "Nu putem spune ca suntem pregatiti suta la suta. Dar suntem gata de meciul de duminica si speram sa fie totul bine. Scopul e sa castigam Supercupa. Ne cunoastem bine adversarii, ii respectam. Speram sa aratam un fotbal frumos."

In schimb, capitanul tiraspolenilor, Veaceslav Posmac, este mult mai increzator si priveste cu optimism duelul contra lui Milsami.

Veaceslav POSMAC, JUCATOR SHERIFF: "E vorba despre FC Sheriff, o echipa profesionista, unde fiecare jucator intra motivat pe teren. Mai ales daca avem ocazia sa incepem sezonul cu o victorie, sa cucerim Supercupa. Oricare jucator din oricare echipa si-ar dori un astfel de lucru."

Supercupa Moldovei se va desfasura dupa o pauza de 4 ani. Pentru ultima data, aceasta competitie era organizata in anul 2015. Atunci, Sheriff se impunea in fata lui Milsami cu scorul de 3 la 1.

De-a lungul timpului, trofeul Supercupei a fost cucerit in cele mai multe cazuri anume de catre tiraspoleni. Acestia si-au trecut in cont 6 astfel de distinctii.

Milsami, Zimbru si Dacia, dispun de cate un trofeu de acest calibru.