Sheriff Tiraspol este pe val dupa al treilea succes consecutiv si devine lider in clasamentul Diviziei Nationale. Viespile au invins-o la un scor nebun pe Dinamo-Auto, marcand de patru ori in poarta adversa - VIDEO

In cea de-a treia etapa din Divizia Nationala, tiraspolenii au fost la inaltime. Viespile au reusit sa deschida scorul in minutul 15, dupa o reusita a mijlocasului Andrei Bliznichenko.

Pe finalul primei reprize, Sheriff si-a dublat avantajul, dupa golul lui Jose Jurado dintr-o lovitura de la 11 metri. In a doua repriza, Sherif Tiraspol a continuat sa dicteze legea pe stadionul lui Dinamo. Astfel, fundasul Vladimir Kovacevic, a fost autorul golului de 3 la 0, in minutul 78.

Iar in ultimele minute de joc, viespile au mai inscris odata, dupa o dubla a mijlocasului Andrei Bliznichenko, stabilind scorul final de 4 la 0. Astfel, dupa 3 etape, Sheriff Tiraspol are 3 victorii, si devine lidera in clasamentul Diviziei Nationale. Intr-o alta batalie, ieri, Petrocub Hancesti, a cedat in fata formatiei din Orhei, Milsami, cu scorul de 2 la 0. Dini Graur a fost autorul ambelor goluri.