Si-a imaginat ca este Cristiano Ronaldo si a marcat o dubla pentru Juventus. In meciul contra lui Udinese, portughezul a fost lasat pe banca, iar in locul sau a fost scos un jucator de doar 19 ani - VIDEO

Antrenorul lui Juventus, Massimiliano Allegri, i-a oferit un moment de respiro lui Cristiano Ronaldo, inaintea meciului cu Atletico din Champions League. Aseara, in duelul contra lui Udinese, in lipsa starului portughez, tehnicianul zebrelor a mizat pe tanarul Moise Keane.

Iar atacantul de doar 19 ani nu a dezamagit, devenind eroul confruntarii. Italianul a marcat mai intai in minutul 11, ca mai apoi, spre finalul primei reprize, sa-si treaca in cont prima dubla a carierei.

In rezultat, Juventus s-a impus cu scorul de 4 la 1. Celelalte doua reusite au purtat semnatura lui Can si Matuidi. Pentru gazde, golul de onoare a fost inscris de catre Lasagna. Moise Keane a parasit terenul in minutul 81, fiind inlocuit cu Hans Nicolussi, un alt tanar atacant de doar 18 ani.