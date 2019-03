Simona Halep a invins-o pe Kateryna Kozlova si s-a calificat in optimile competitiei Indian Wells. Romanca a avut nevoie de aproape 2 ore pentru a-si invinge adversara - VIDEO

Simona Halep a inceput bine meciul si a condus cu 2 la 0, insa Kozlova a reusit sa intoarca scorul dupa o serie de erori comise de Simona. Mai tarziu Halep a revenit in forta si a trimis jocul in tiebreak. Romanca a fost mai tare si s-a impus cu 7 la 3.

In actul secund, cele doua jucatoare nu si-au facut serviciul in primele patru game-uri, insa cea care a rupt echilibrul a fost tot Simona Halep. Numarul doi mondial a inchis meciul cu scorul de 7 la 5 si s-a calificat in optimi.

In urmatoarea runda, Halep o va infrunta pe cehoaica Marketa Vondrousova, clasata pe locul 61 in clasamentul WTA. Pe acelasi tablou, fosta lidera mondiala Serena Williams a cedat surprinzator in fata ibericii Garbine Muguruza. Americanca a pierdut cu 3 la 6 primul set, iar dupa scorul de 0 la 1 din actul secund, a abandonat jocul.