Simona Halep a ratat ocazia de a reveni pe locul 1 in topul mondial, dupa ce a pierdut in semifinalele Mastersului de la Miami. Romanca a cedat in fata cehoaicei, Karolina Pliskova - VIDEO

Pliskova a eliminat-o pe Halep in semifinale la Miami, dupa un meci intrerupt de doua ori din cauza ploii. Romanca a fost mai agresiva in startul meciului, s-a aparat foarte bine, insa jucatoarea ceha a reusit pe final de set sa se impuna cu scorul de 7 la 5.

In actul secund a inceput cosmarul pentru Halep. Cehoaica a castigat primele cinci game-uri disputate, dupa care partida a fost intrerupta din nou de ploaie. Dupa revenirea pe teren, Pliskova a reusit sa-si procure biletul in finala, dupa ce s-a impus cu 6 la 1.

Karolina Pliskova va da piept maine, in finala de la Miami cu jucatoarea din Australia, Barty Ashleigh, locul 11 in clasamentul mondial.Intre timp, in concursul masculin, Roger Federer, s-a calificat in penultimul act de la Miami. Elvetianul l-a batut in doua seturi cu 6 la 0 si 6 la 4 pe sudafricanul Kevin Anderson, locul 7 in clasamentul ATP.

In semifinala elvetianul se va duela cu tanarul canadian, Denis Shapovalov. Campionii turneului de la Miami se vor imbogati fiecare cu cate un premiu de peste un milion de euro.