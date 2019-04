Spectacol de zile mari in meciul de debut al etapei cu numarul 28 din Campionatul Germaniei de Fotbal. Revelatia de anul trecut, gruparea Mainz, a castigat aseara cu 5 la 0 in fata echipei Freiburg - VIDEO

Spectacol de zile mari in meciul de debut al etapei cu numarul 28 din Campionatul Germaniei de Fotbal. Revelatia de anul trecut, gruparea Mainz, a castigat aseara cu 5 la 0 in fata echipei Freiburg. Carnavalii au rupt, astfel, lantul slabiciunilor, in care nu au castigat timp de 4 partide.