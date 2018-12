Start de sezon de vis pentru Novak Djokovic. Sarbul s-a impus pentru a patra oara la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, dupa o finala de exceptie in fata lui Kevin Anderso - VIDEO

In reeditarea finalei de la Wimbledon, Novak Djokovic l-a intalnit in ultimul act al turneului demonstrativ de la Abu Dhabi, pe Kevin Anderson. Sud-africanul a facut un prim set excelent, servind solid si punand in permanenta presiune pe liderul mondial. Anderson a facut break la 5 la 4 si a inchis setul.

Urmatoarele doua acturi au fost extrem de echilibrate, ambele fiind decise in prelungiri. Djokovic a ridicat considerabil nivelul jocului si a fost mai inspirat in momentele decisive, adejudecandu-si seturile doi si trei cu 7 la 5.

Cu aceasta victorie Djokovic l-a egalat pe spaniolul Rafael Nadal la numarul de titluri castigate la Abu Dhabi. Sarbul s-a mai impus la aceasta competitie in 2011, 2012 si 2013. Djokovic a inceput in forta sezonul 2019, in care are drept obiectiv un al saptelea titlu la Australian Open, competitie care debuteaza pe 14 ianuarie.

El va fi, de asemenea, principalul favorit al turneului ATP de la Doha, care incepe luni si il va intalni in meciul de debut pe bosniacul Damir Dzumhur.