Start exploziv al Campionatului Mondial de fotbal printre cluburi. Al Ain s-a duelat cu Team Wellington - VIDEO

Meciul de inaugurare al Campionatului Mondial printre cluburi va ramane pentru mult timp in memoria organizatorilor. Aseara, reprezentanta Asiei, Al Ain a dat piept cu reprezentanta Oceaniei, Team Wellington. Totul a inceput cum nu se poate mai bine pentru australieni. Insularii au deschis scorul in minutul 11 prin Barcia, iar peste 4 minute Clapham a marcat pentru 2 la 0. Mario Ilich a triplat avantajul lui Wellington in minutul 44.

Bucuria australienilor a fost intrerupta foarte repede, in minutul 45, cand Shiotani a marcat pentru 3 la 1. Dupa pauza, asiaticii au mai inscris inca de 2 ori, mai intai prin Doumbia in minutul 49, iar in minutul 85, Marcus Berg a restabilit egalitatea pe tabela.

Meciul a ajuns pana in prelungiri si mai tarziu pana in seria loviturilor de departajare. Al Ain s-a impus dupa penalty-uri cu scorul de 4 la 3.