Surpriza imensa la Australian Open in concursul feminin. Favorita numarul 2, Angelique Kerber a fost spulberata in optimi. Si rusoaica Maria Sarapova a fost eliminata din concurs - VIDEO

Nemtoaica Angelique Kerber a parasit turneul de la Melbourne, dupa o infrangere total neasteptata. Favorita numarul 2 de la Australian Open a fost efectiv spulberata de americanca Danielle Collins, aflata pe locul 35 in ierarhia WTA. 6 la 0 si 6 la 2 a fost scorul intalnirii care a durat doar 56 de minute.

E pentru prima oara cand sportiva in varsta de 25 de ani ajunge in sferturile de finala ale unui turneu de Grand Slam. De altfel, Collins nu avea nicio victorie la un turneu de Grand Slam inainte de Australian Open.

Danielle COLLINS, TENISMENA: "Poate ca n-am castigat niciun meci la un Gran Slam inainte de asta, dar va spun ca o sa se tot intample. "

Si aventura Mariei Sharapova la Australian Open s-a incheiat in optimi. Dupa ce in runda precedenta a eliminat-o pe campioana de anul trecut, Caroline Wozniacki, tenismena din Rusia a trebuit sa se recunoasca invinsa in confruntarea cu favorita gazdelor, Ashleigh Barty. Dupa doua ore si 25 de minute australianca s-a impus cu scorul de 4 la 6, 6 la 1 si 6 la 4.

In sferturile de finala, Barty, cotata drept favorita numarul 15, o va intalni pe Petra Kvitova. La randul ei tenismena din Cehia a trecut usor in optimile de finala de americanca in varsta de doar 17 ani, Amanda Anisimova, cu 6 la 2 si 6 la 1.