Surpriza in Cupa Angliei. Liverpool a fost eliminata din turul 3 al competitiei - VIDEO

Liverpool a dat aseara piept cu Wolverhampton. Mai mult de jumatate de ora echipele au facut schimb de ocazii si abia in minutul 38 atacantul gazdelor, Raul Jimenez, a deschis scorul.

Imediat dupa pauza, cormoranii au restabiliat egalitatea. Atacantul belgian, Divock Origi, a sutat precis de pe linia careului mare.

Peste 4 minute, gazdele au marcat pentru 2 la 1, portughezul Ruben Neves reusind un gol de toata frumusetea.

Lupii si-au pastrat avantajul pana la sfarsitul meciului si au incheiat victoriosi. Wolverhampton isi va continua parcursul in Cupa Angliei, in timp ce Liverpool paraseste prematur competitia, pentru al doilea an consecutiv.