Surpriza uriasa in artele martiale mixte. Luptatorul MMA in varsta de 30 de ani, Conor McGregor si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva - VIDEO

Pe pagina sa de Twitter, sportivul a notat ca se retrage din luptele de arte martiale mixte. Connor McGregor are 21 de victorii si 4 infrangeri in circuitul UFC. Ultimul meci disputat de catre irlandez a fost in octombrie 2018, cand a fost zdrobit de catre Khabib Nurmagomedov.

McGregor, starul MMA, a cunoscut faima mondiala dupa ce a boxat cu americanul Floyd Mayweather, lupta pentru care a primit 100 de milioane de dolari.