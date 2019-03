Surprize uriase in finalele de la Indian Wells. La masculin, austriacul Dominic Thiem l-a invins pe mult mai titratul Roger Federer - VIDEO

Surprize uriase in finalele de la Indian Wells. La masculin, austriacul Dominic Thiem l-a invins pe mult mai titratul Roger Federer, in timp ce in concursul feminin, fosta lidera mondiala, Angelique Kerber, a cedat in fata canadiencei de origine romana, Bianca Andreescu. Campionii vor incasa peste un milion de euro.