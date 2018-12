Tampa Bay isi consolideaza prima pozitie in Conferinta de Est a Ligii Americane de Hochei, gratie unei victorii decise in over time- VIDEO

In etapa cu numarul 38 a Ligii Americane de Hochei, s-au duelat echipele Tampa Bay si Philadelphia Flyers. Oaspetii au deschis scorul in minutul 10, insa pana la finalul primei reprize, Tampa a raspus cu doua goluri rapide. In partea secunda, prima reusita le-a apartinut din nou celor de la Philadelphia, care au egalat pentru 2 la 2. Gazdele insa au raspuns furibund, marcand de tocmai 3 ori.

Pe final de meci, oaspetii au atacat cu insistenta si au restabilit egalitatea, dupa ce au inscris si ei 3 goluri consecutive.

Soarta meciului urma sa fie decisa in over time. In cele din urma, Tampa Bay a avut castig de cauza, iar golul decisiv a fost marcat de catre Alexander Killorn.

Dupa aceasta victorie, Tampa Bay ramane pe prima pozitie in Conferinta de Est, in timp ce Philadelphia ocupa doar locul 14.