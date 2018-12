Tibi Balan, acum ajuns la 37 de ani, a fost casatorit cu o "devoratoare de fotbalisti". El a avut o relatie de scurta durata, din care a rezultat insa un copil, cu Andreea Bododel. Cei doi au divortat duap doar un an de casnicie, scrie sport.ro.

Acum, Tibi Balan spune ca si-a dat seama cat de important este ca un jucator sa isi aleaga o partenera care sa ii ofere echilibru.

"Femeile imbatranesc si ele. Te insori cu frumoasa si ramai cu proasta, cum spune proverbul. O femeie te poate ridica foarte mult, poate investi banii pe care ii strangi. Am simtit nevoia unei astfel de femei in viata mea, dar din pacate nu am avut. Asta este, au fost experiente.

Copilul este cel mai afectat dupa divort. E foarte greu, mai ales la inceput. Cu timpul incepi sa te obisnuiesti. Ea este departe, in Constanta. Copilul are anturajul lui acum, gradinita, o multime de prieteni. Incet, incet te obisnuiesti", a spus Tibi Balan pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.